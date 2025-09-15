Presentate in Fiera le maglie ufficiali della Benedetto XIV Sella Cento 2025 – 2026

Una serata speciale, segnata da passione e orgoglio biancorosso, ha fatto da cornice alla presentazione delle nuove maglie ufficiali della Benedetto XIV Sella Cento. L’evento, ospitato presso Casa Benedetto, ha visto una partecipazione calorosa di tifosi, famiglie e sostenitori della squadra, che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia forte il legame con i colori centesi.

L’incontro è stato aperto dall’intervento del responsabile della comunicazione della Benedetto, Thomas Marzioni, che ha raccontato il percorso creativo e le scelte stilistiche alla base del design:

“Ringrazio Lorenzo Angelini per aver fornito l’impianto grafico che ha dato l’ispirazione per le maglie, insieme ad Andrea Balboni, titolare di BBOX, che ha disegnato le grafiche. La prima maglia di quest’anno sarà bianca: l’idea è stata quella di creare un prodotto indossabile anche fuori dal campo, quindi non solo una divisa da gioco, ma anche un capo di abbigliamento. La seconda maglia, invece, è una sorpresa: è stata rivoluzionata, riportando come colore principale il rosso e recuperando, dopo diversi anni, il tanto mancato Rosso Benedetto. Dobbiamo rappresentare Cento ed essere combattivi quando andiamo in trasferta: per questo la maglia rossa deve richiamare la battaglia, abbinata a un pantaloncino con il nome della città, così da portarla con orgoglio in giro per l’Italia per tutta la stagione.”

L’entusiasmo palpabile lungo Corso Guercino e gli applausi che hanno accompagnato la svelatura della nuova divisa hanno confermato, ancora una volta, come la Benedetto XIV sia molto più di una squadra di basket: è una comunità che cresce e sogna insieme.

A seguire, è salito sul palco l’AD di Brainstop (anche in questa stagione marketing partner), Alessandro Livreri, che ha voluto sottolineare l’importanza dei rapporti con gli sponsor, ancora una volta al fianco della squadra e meritevoli di un posto sulla maglia:

“Questa canotta è frutto di grande lavoro e passione, ed esprime i concetti e i valori della Benedetto. Siamo felici di riavere per il terzo anno consecutivo un logo come Sella, uno dei gruppi bancari più importanti d’Italia, che ha scelto di investire su di noi per ciò che rappresentiamo. Sempre sul fronte della maglia confermiamo anche Artec e accogliamo la novità Home Servizi, mentre sul retro possiamo contare nuovamente su Milwaukee, una multinazionale che opera in tutto il mondo e che possiamo ringraziare grazie al supporto di Dinelli Attrezzature Professionali, rivenditore del marchio e partner decisivo per rendere possibile questa collaborazione. Poi c’è InOpera, un accordo di rete di 11 aziende che collaboreranno per partecipare a gare d’appalto: un concetto innovativo e non scontato. Il messaggio che voglio lasciarvi è: indossiamo la nostra maglia. Indossare i nostri colori e fare in modo che quella maglia tocchi la nostra pelle è tutto.”

La serata si è conclusa con le parole del vicepresidente della Benedetto XIV, Graziano Gallerani, che ha voluto ringraziare gli addetti ai lavori e chi ha reso possibile portare in Fiera a Cento una festa firmata Benedetto:

“Il ringraziamento più grande va a chi ha contribuito a riempire di persone questa strada ogni sera regalando sorrisi: gli allenatori, i ragazzi della Fossa e tutto lo staff di Casa Benedetto. È un risultato incredibile che chiunque abbia calcato Corso Guercino in questi giorni ha potuto apprezzare. La società ha affidato a Thomas l’incarico di realizzare le maglie di questa stagione senza interferenze, e possiamo dire tranquillamente che ci è riuscito alla grande. Tra una settimana vedremo la maglia in azione: eravamo in astinenza di basket e adesso siamo pronti a cavalcare questo entusiasmo straordinario per la nostra piazza e il nostro territorio.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...