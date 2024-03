Presentato all’interno della Galleria Vittorio Cevolani l’ultima opera di Marco Cevolani, la riedizione di “Volo all’ultima cordella”

E’ stato presentato oggi all’interno della Galleria Vittorio Cevolani l’ultima opera di Marco Cevolani, la riedizione di “Volo all’ultima cordella”, romanzo breve uscito qualche anno fa in formato ebook e ambientato nel mondo delle bocce ferraresi: infatti l’azione si svolge nell’immaginaria Bocciofila Palladio di Ferrara e si conclude poi alla più che reale Bocciofila Centese, durante il Gran Premio Città di Cento, storica manifestazione sportiva organizzata realmente dal sodalizio centese.In questa nuova edizione la copertina è stata disegnata da Fabrizio De Fabritiis, illustratore in forza alla Bonelli, inoltre il volume è stato interamente stampato e rilegato all’interno della Casa Editrice.La cordella è la linea del campo delle bocce e colpire una boccia al volo all’ultima cordella significa lanciare una boccia da un punto all’altro del campo.Breve sinossi: Mattia è un ragazzo di quindici anni e vive a Borgopianura, in provincia di Ferrara. È appassionato di storia e adora inventare cose. In questa collana di libri, pensata per ragazzi ma con un occhio anche per i lettori più grandi, Mattia vivrà mirabolanti avventure, che lo porteranno in giro per il mondo e a viaggiare nel tempo, sfidando incredibili pericoli e oscure minacce. L’inizio del nuovo anno scolastico è segnato dall’arrivo, nella classe di Mattia e Massimiliano, di un nuovo alunno, Guido Frantoni, ragazzo dall’aria triste e taciturna con il quale i due proveranno a fare amicizia. Guido è un appassionato di bocce e convincerà i due compagni di classe a partecipare al Gran Premio Città di Cento, l’importante gara nazionale organizzata dalla Bocciofila Centese.Non mancherà inoltre l’azione, dato che come Maschera e Mantello, i due amici si troveranno a fronteggiare, nella loro prima avventura mascherata, un gruppo di criminali.

