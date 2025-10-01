Presentazione del libro di Sandro Zannarini “Casa Provenzali. Una Perla del Rinascimento. Un enigmatico soffitto astrologico sovrasta le eroiche gesta di Provenco affrescate dal Guercino”

“Sabato 4 ottobre 2025 alle 17.30 presso il Palazzo del Governatore di Cento, sala F. Zarri, verrà presentata la nuova pubblicazione di Sandro Zannarini Casa Provenzali. Una Perla del Rinascimento. Un enigmatico soffitto astrologico sovrasta le eroiche gesta di Provenco affrescate dal Guercino. Nel corso dell’incontro Daniele Biancardi dialogherà con l’autore.

L’iniziativa è promossa dall’Archivio storico comunale e dall’Associazione culturale Artecento.

Ingresso libero.

l’articolo prosegue dopo la pubblicità, senza la quale non potreste leggere questa notizia su areacentese.

Nella suggestiva Casa Provenzali a Cento, gioiello architettonico del Cinquecento, si svela un patrimonio artistico ricco di mistero e storia. Questo volume vi condurrà alla scoperta di un luogo unico, dal soffitto astrologico tardo-rinascimentale – ispirata alla Poetica di Igino – fino al magnifico fregio del Guercino e della sua bottega (1614), che rilegge con maestria le gesta di Giulio Cesare nei Commentarii. Al centro della narrazione, il leggendario Provenco, soldato cesareo e mitico capostipite della famiglia Provenzali. Particolarmente intriganti sono gli ultimi due riquadri del ciclo pittorico, la cui interpretazione ancora oggi divide gli studiosi, offrendo nuove chiavi di lettura sulle origini della casata e sul vivace contesto artistico della Ferrara seicentesca. Un viaggio affascinante tra storia, arte e simboli, per appassionati e curiosi alla ricerca di tesori nati nel cuore della fertile terra del Guercino.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...