Presentazione dell’ albo illustrato “Tre in tutto”

” Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 18 a Casumaro, presso la Biblioteca Ileana Ardizzoni – Piazza Donatori di Sangue 1 (ingresso dal retro) sarà presentato l’albo illustrato «TRE IN TUTTO» di Davide Calì (ed. Orecchio Acerbo).

L’opera, arricchita dalle illustrazioni di Isabella Labate, ripercorre la vicenda storica dei circa settantamila bambini del Mezzogiorno che, nel secondo dopoguerra, furono accolti da famiglie del Nord Italia nell’ambito dei cosiddetti “treni della felicità”. Una pagina di memoria collettiva che testimonia solidarietà e accoglienza in un momento cruciale della storia del Paese.

Il programma prevede:

• Presentazione dell’albo illustrato a cura dell’autore Davide Calì

• Inaugurazione della mostra con le tavole originali di Isabella Labate

• Lettura dell’albo a cura di Teresa Fregola

• Aperitivo offerto dall’Associazione Biblioteca I. Ardizzoni

La mostra sarà inoltre visitabile nelle giornate di domenica 21 settembre dalle 10.30 alle 12 e mercoledì 24 settembre dalle 17 alle 18.30 (per le scolaresche al mattino il 22, 23 o 24 settembre su appuntamento, tel 347 6848246).

L’ingresso è libero.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...