PREVENZIONE AL BULLISMO ALLA FIERA DI CENTO

L’istituto comprensivo “Il Guercino” di Cento ha presentato lo spettacolo “L’ho provato sulla mia pelle” sul palco della Piazza di Cento in occasione della Fiera. Lo spettacolo è il lavoro finale di un laboratorio teatrale che, con tema diverso, l’istituto propone ogni anno avvalendosi della collaborazione dell’esperto Massimiliano Piva, fondatore del Cosquillas Methodology Theatre. Ragazzi e ragazze di classi diverse hanno raccontato la loro storia attraverso il linguaggio del corpo. Con pochi gesti, hanno rappresentato la classica storia della formazione di bande, dei suprusi del gruppo su un malcapitato a casa, sui filmati con i cellulari fino al momento in cui i due antagonisti si guardano negli occhi. Nel silenzio del tempo di uno sguardo, le anime, le storie si incontrano e si comprende che siamo tutti figli dello stesso mondo e solo l’amicizia, l’empatia e la solidarietà ci possono aiutare a vivere sereni. Gli assessori Delogu e Pedaci, sensibili a queste tematiche, sul palco hanno valorizzato questi ragazzi che non hanno avuto timore ad esibirsi in pubblico. La dirigente Anna Tassinari che da sempre promuove nelle scuole questo tipo di progetti ha abbracciato i ragazzi come rinforzo di questa alleanza scuola- famiglia-istituzioni necessaria per ripristinare un ordine armonico nella crescita delle nuove generazioni. Il prossimo appuntamento sarà il giorno 11 ottobre presso la Fondazione Zanandrea di Cento.

