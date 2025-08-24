Prima amichevole per la Benedetto XIV della pre season. Oltre 700 persone sugli spalti della Baltur Arena.

Quintetto iniziale della Bendetto XIV Sella Cento: Nicola Berdini, Gabe Devoe, Luca Conti, Stacy Davis e Abdel Fall.

La partita comincia con la palla per la Sella Cento e i primi punti di Luca Conti in biancorosso. Dopo un inizio un po’ a rilento, le squadre fanno arrivare i primi punti: segno dell’accensione del match è Stacy Davis che, su propria iniziativa, si fa spazio e porta a casa 2 bei punti. Il primo time out è chiamato dalla squadra ospite e dopo il contributo alla partita da parte di tutto il quintetto in campo e dei vari cambi, il primo quarto termina 21 a 12 per la Sella Cento.

Il secondo quarto inizia in modo molto simile al precedente, con la squadra di casa che stacca il punteggio subito e si porta in grande vantaggio grazie anche a diversi tiri liberi di Conti e alla prima

tripla della stagione di Berdini. Cento chiama il suo primo time out sul 40-24, e poco dopo si conclude il secondo quarto sul punteggio di 42 a 28.

Il secondo tempo riparte con più ritmo e con il primo momento di vantaggio per l’Adamant, che però vede rimontarsi in breve tempo dalla squadra di casa. Nonostante il terzo quarto sia risultato più in equilibrio dei due precedenti, si conclude comunque con il vantaggio di Cento, grazie soprattutto a dei buoni movimenti di Tiberti e a punti portati a casa di fisico dal capitano Stacy Davis. Sul tabellone 64 – 48.

Nell’ultimo quarto ritorna il quintetto iniziale, con la Sella Cento sempre avanti di diversi punti. A 5 minuti dalla fine del match, coach Di Paolantonio concede spazio e minuti anche ai due giovani Riccardo Piazzi e Leonardo Guerrieri. Il match termina 89 – 57 per la Sella Cento, che porta a casa una vittoria che dà carica per affrontare le altre partite della pre season ma soprattutto per l’avvento dell’inizio della stagione.

