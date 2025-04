Primavera in Fiore al Bosco Integrale con “Si Sboccia!”

Sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 10 alle 19,

ritornano i mercatini con piante, fiori, artigianato, prodotti biologici, le passeggiate, giochi, laboratori, cibo con i pic-nic e musica d’intrattenimento.

Con l’arrivo della primavera, al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi si celebra “Si Sboccia!”, la festa giunta alla terza edizione, che si terrà sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 10 alle 19. Come di consueto, il Bosco Integrale ospiterà numerosi espositori, tra cui florovivaisti, aziende agricole con prodotti locali, artigiani e artisti che presenteranno le loro creazioni. Durante tutta la giornata, si alterneranno diverse attività, tra cui passeggiate, giochi e laboratori per adulti e bambini.

Per chi desidera trascorrere una giornata all’aria aperta, sarà disponibile un’area ristoro gestita dai volontari del Bosco, dove si potranno gustare gnocchini caldi e crostate. A grande richiesta, torneranno anche i cestini da pic-nic, disponibili anche in versione vegetariana, per permettere a tutti di godersi appieno le giornate primaverili. Chi lo desidera potrà portare la propria coperta e stenderla sul prato. I cestini vanno prenotati entro venerdì 4 aprile all’indirizzo info@boscointegrale.org e sono così composti:

Cestino Classico : lasagna alla bolognese, salumi misti, formaggi e gnocchini fritti (20€)

: lasagna alla bolognese, salumi misti, formaggi e gnocchini fritti (20€) Cestino Vegetariano: lasagna vegetariana, formaggi, hummus e gnocchini fritti (20€)

Da questa edizione, sarà anche presente uno stand dedicato ai celiaci.

Inoltre, dalle 17:00 in poi, in entrambe le giornate, ci sarà un accompagnamento musicale per allietare l’aperitivo.

La Fondazione Caterina Novi continua a portare avanti la propria missione, rendendo lo spazio del Bosco Integrale un’opportunità per tutta la collettività, offrendo attività che permettono alle persone di stare bene e di guardare l’ambiente con uno sguardo diverso. In uno dei momenti più suggestivi dell’anno, quando la natura riprende i suoi colori e le sue forme, grazie a “Si Sboccia!” sarà possibile trascorrere qualche ora esplorando le peculiarità degli stand, passeggiando con i volontari del Bosco Integrale o semplicemente sorseggiando una bevanda immersi nel verde. Tra gli espositori, ci sarà anche uno spazio dedicato ai gadget realizzati dal gruppo creativo dei volontari del Bosco, il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività della Fondazione.

Il programma delle due giornate è molto ricco ed è consultabile sul sito www.boscointegrale.org.

Sabato 5 aprile

10:30 – “Giardini Sonori” – Laboratorio di Monotipia: realizzeremo un’installazione visivo-sonora interattiva, un lavoro di gruppo che, attraverso la stampa con elementi vegetali, darà vita a una sinfonia da ascoltare tramite un carillon meccanico. (Attività consigliata per ragazzi dai 6 ai 10 anni) 15€, a cura di Alessandra Bincoletto. Su prenotazione a info@boscointegrale.org .

– “Giardini Sonori” – Laboratorio di Monotipia: realizzeremo un’installazione visivo-sonora interattiva, un lavoro di gruppo che, attraverso la stampa con elementi vegetali, darà vita a una sinfonia da ascoltare tramite un carillon meccanico. (Attività consigliata per ragazzi dai 6 ai 10 anni) 15€, a cura di Alessandra Bincoletto. Su prenotazione a . 11:00 – “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale.

– “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale. 11:30 – “Scopriamo gli abitanti dei boschi” – Passeggiata a tema con i volontari del Bosco Integrale per scoprire gli animali che abitano i boschi. (Offerta libera)

Le attività del pomeriggio inizieranno alle 14:30 con “Truccabimbi, piccole magie e megabolle”, a cura dell’Associazione Andare a Veglia (presenti per tutto il pomeriggio).

15:00 – “Tracce Selvagge” – Quante forme può avere la natura? Lavoriamo l’argilla e stampiamo insieme le nostre tracce del bosco! 10€, a cura di Giulia Galiera de Il Giardino dei Sensi. Prenotazione a info@boscointegrale.org .

– “Tracce Selvagge” – Quante forme può avere la natura? Lavoriamo l’argilla e stampiamo insieme le nostre tracce del bosco! 10€, a cura di Giulia Galiera de Il Giardino dei Sensi. Prenotazione a . 16:00 – “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale.

– “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale. 16:00 – “Pensieri di Piante Eretiche” – Presentazione del libro con l’autrice Caroline Moccia.

– “Pensieri di Piante Eretiche” – Presentazione del libro con l’autrice Caroline Moccia. 17:00 – “Alla scoperta del Bosco Integrale” – Passeggiata con i volontari del Bosco Integrale. (Offerta libera)

Dalle 17:00 musica con True Colors Duo: un progetto che rivisita le hit radiofoniche degli anni ’80, anche con loop station e shaker.

Attività continuative:

“Salta su!” – Gioco di corde e slackline a cura di Enrico Almeoni (4-10 anni)

“Giochi di una volta” a cura di Giuseppe Ferrari

Domenica 6 aprile

La mattinata si aprirà alle 10:30 con “Orti Sospesi”, dove festeggeremo la primavera creando il nostro orto sospeso con materiali di riciclo: vasi, cartoni e bottiglie diventeranno la dimora per fiori, germogli e verdure. (Attività consigliata a ragazzi a partire dai 4 anni) 10€, a cura di Giulia Galiera. Su prenotazione a info@boscointegrale.org.

11:00 – “Nido nel Bosco” – Laboratorio con i materiali del Bosco. L’attività è destinata a un pubblico adulto, dove raccoglieremo materiali naturali per intrecciarli con le tecniche degli uccellini e creare piccoli nidi decorativi, perfetti per gli ornamenti pasquali! 20€, a cura di Elena di Florèo-movimenti floreali. Su prenotazione al 3389847422.

– “Nido nel Bosco” – Laboratorio con i materiali del Bosco. L’attività è destinata a un pubblico adulto, dove raccoglieremo materiali naturali per intrecciarli con le tecniche degli uccellini e creare piccoli nidi decorativi, perfetti per gli ornamenti pasquali! 20€, a cura di Elena di Florèo-movimenti floreali. Su prenotazione al 3389847422. 11:00 – “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale.

– “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale. 11:30 – “Simboli, cura e anima degli alberi” – Passeggiata a tema con i volontari del Bosco Integrale, alla scoperta di miti e leggende legati ai boschi e alla loro simbologia. (Offerta libera)

Il pomeriggio inizierà alle 14:30 con “Truccabimbi, piccole magie e megabolle”, a cura dell’Associazione Andare a Veglia (presenti per tutto il pomeriggio).

15:00 – “Lanterna nel Bosco”: Genitori e figli raccoglieranno materiali nel Bosco per costruire una lanterna funzionante, senza l’utilizzo di colle o materiali plastici. 15€ a famiglia, a cura di Elena di Florèo-movimenti floreali. Su prenotazione al 3389847422.

– “Lanterna nel Bosco”: Genitori e figli raccoglieranno materiali nel Bosco per costruire una lanterna funzionante, senza l’utilizzo di colle o materiali plastici. 15€ a famiglia, a cura di Elena di Florèo-movimenti floreali. Su prenotazione al 3389847422. 16:00 – “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale.

– “Laboratorio di Distillazione di Erbe Officinali” – Offerta libera, a cura di Massimiliano de Il Bosco Officinale. 16:00 – “Carciofonzola”: uno spettacolo di burattini che racconta come l’amore vince sulla crudeltà di una perfida strega. (3-8 anni) 5€ (primo genitore gratis), a cura delle Sorelle Paraponziponzipò.

– “Carciofonzola”: uno spettacolo di burattini che racconta come l’amore vince sulla crudeltà di una perfida strega. (3-8 anni) 5€ (primo genitore gratis), a cura delle Sorelle Paraponziponzipò. 17:00 – “Alla scoperta del Bosco Integrale”: Passeggiata con i volontari del Bosco Integrale. (Offerta libera)

– “Alla scoperta del Bosco Integrale”: Passeggiata con i volontari del Bosco Integrale. (Offerta libera) 17:30 – “Caccia al sorriso”: Caccia al tesoro a cura dello Studio Dentistico Viaggi.

– “Caccia al sorriso”: Caccia al tesoro a cura dello Studio Dentistico Viaggi. 18:00 – “SbocciAMO POESIA”: Caccia al tesoro poetica per adulti, a tema primavera, a cura dell’Associazione Varki Teatro. (Offerta libera)

Dalle 17:00 musica con Belle Epoque: duo acustico che omaggia le canzoni degli anni ’30-50 in forma di voce e chitarra.

Attività continuative:

“Kamishibai in bici” a cura di Tararì Tararera.



Per tutte le attività in programma dove è indicata, è necessaria la prenotazione a info@boscointegrale.org.

Per maggiori informazioni sul programma delle attività, è possibile consultare il sito web www.boscointegrale.org o le pagine social su Instagram e Facebook. In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato a sabato 12 e domenica 13 aprile.

Ricordiamo che, al momento, l’ingresso di animali non è consentito.

TUTTO IL RICAVATO DELLE GIORNATE SARÀ DEVOLUTO AL PROGETTO BOSCO INTEGRALE.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cento e dalla Regione Emilia-Romagna. Durante “Si Sboccia!” sarà inoltre possibile associarsi alla ODV Bosco Integrale e fare una donazione alla Fondazione Caterina Novi.

