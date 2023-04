Primo memorial Cevolani: “vittoria” per il giovane Tommaso Pirani

Di Marco Cevolani

Si è svolto ieri mattina, puntuale alle ore 10, (23 aprile per chi legge, ndr) il Primo Memorial Cevolani, biciclettata non competitiva, organizzata dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici, di cui il nostro giornale è stato media partner. Nonostante la partecipazione al di sotto delle aspettative, una piccola folla ha preso parte all’iniziativa ludico-sportiva sulla pista ciclabile che conduce a Renazzo, anche se la comitiva, come recitava il titolo dell’evento, ha percorso il tratto “fino alla rotonda e poi ritorno”. Così, gli “amici di Mattia” hanno voluto ricordare il socio fondatore Vittorio Cevolani, venuto a mancare lo scorso anno. In apertura della manifestazione è stato distribuito un piccolo opuscolo riguardante l’antica ferrovia che passava proprio in quel tratto. La tratta ferroviaria Cento-Ferrara fu inaugurata nel 1909: il 27 luglio, alla presenza del Cavalier Gigli, allora Sindaco della città avvenne l’inaugurazione; tale Monsignor Borghini impartì la benedizione al treno: il primo treno che arrivò a Cento la mattina del 27 luglio ed era composto da 10 vetture, tutte imbandierate, a bordo delle quali avevano preso posto tutte le maggiori autorità ferraresi. Fu una gran festa popolare, che si rinnovò due anni dopo, il 10 maggio 1911, con l’inaugurazione del tronco ferroviario Cento – S. Giovanni in Persiceto (che collegava così la nostra città alla linea ferroviaria Bologna-Verona). Per noi Centesi il treno cessò di fischiare e sbuffare il 20 luglio del 1956 con decreto del Ministero dei Trasporti il quale imponeva la definitiva cessazione del servizio.Ad aggiudicarsi simpaticamente questo Primo Memorial – dato che la biciclettata non era competitiva – il piccolo Tommaso Pirani, bisnipote del Cevolani, di anni cinque – il più giovane partecipante – che ha tagliato per primo il “traguardo” al ritorno. Nella foto il momento della partenza.

