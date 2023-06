PRO LOCO ANCORA NELLA BUFERA: “A rischio LO STREET FOOD”

“Ancora una volta – scrive la Pro Loco – ci vediamo costretti a portare alla luce dei cittadini ciò che sta accadendo alle attività della nostra associazione. Nello specifico parliamo dello Street Food, una manifestazione che negli anni ha saputo crescere, piacere e ritagliarsi un proprio spazio nelle serate estive del nostro centro storico. Ebbene ancora oggi, nonostante sia stata regolarmente depositata per tempo la richiesta di occupazione suolo pubblico, nonostante sia stato spostato il luogo di svolgimento (tratto nord di Corso Guercino) per far si che non creasse danno alla prevista manifestazione Whitty Summer Basket in Piazza Guercino e nonostante sia arrivata la risposta del dirigente preposto che si stava valutando il nostro evento… a oggi (mancano poco più di 20 giorni) ancora nessuna risposta dal Comune, siamo a rischio che salti la manifestazione perchè gli espositori previsti, non ricevendo conferme, si stanno organizzando per altri eventi in altre città.TUTTO QUESTO A CHI GIOVA? A Cento sicuramente no!Per questo, con la volontà di poter contribuire ad animare il nostro centro storico con più eventi possibili, chiediamo di poter ricevere risposta alle nostre richieste e che (non vediamo motivazioni diverse) questa risposta possa permettere lo svolgimento di questa bella manifestazione nel nostro centro storico il 30 Giugno, l’1 e il 2 Luglio prossimi”.

