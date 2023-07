E’ ancora ruggine tra Pro Loco di Cento e Amministrazione Comunale. La Pro Loco, infatti, attraverso un post annuncia che “nonostante la richiesta protocollata in data 7 Marzo 2023 ad oggi nessuna risposta è arrivata in merito al proseguo del nostro mercatino. Di conseguenza, Domenica 16 Luglio, non si potrà posizionare alcun banco in centro perché non siamo stati autorizzati, a farlo, da questa amministrazione. Peccato”

