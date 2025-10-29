PRO LOCO DI CENTO: IL 9 NOVEMBRE TORNA LA SAGRA DELLA CASTAGNA

Ancora una volta, la nostra Associazione omaggerà le ricette delle nostre terre e la nostra storia portando in Piazza del Guercino, Domenica 9 Novembre, la FESTA DELLA CASTAGNA. Daniele Rubino, Presidente della Pro Loco Cento, racconta che “i nostri volontari saranno impegnati tutta la giornata in piazza del Guercino per’allestire lo stand gastronomico con l’obiettivo di essere operativi già dalle ore 10.00” il Programma della giornata “ prevede” continua Rubino ” la presenza in tutto il Corso del Guercino ormai tradizionale tappa autunnale del mercato della Versilia, degli amici della associazione maronai di Castel del Rio con l’immancabile braciere per la cottura della castagne delle loro montagne e, appunto, il nostro stand che proporrà prodotti tutti a base di farina di castagne, realizzati con le antiche ricette centesi”.

E’ importante per la nostra Associazione poter tenere vive tradizioni e culture del nostro territorio che,

sempre più, stanno scomparendo a favore di una globalizzazione che è ormai impossibile da fermare. Per

questo motivo, conclude il Presidente “ la volontà dell’intero Consiglio che ho l’onore di presiedere è di

poter raccontare come in periodi decisamente poco favorevoli alla vita quotidiana (le ricette a base di

farina di castagne sostituivano nel periodo della guerra la mancanza o i costi insostenibili della farina

di grano) i nostri nonni sapevano comunque districarsi pur in condizioni che, rapportate alla vita

odierna così piena di agi, sembrano impensabili da poter affrontare ai giorni nostri”.

L’appuntamento è fissato per DOMENCA 9 NOVEMBRE per vivere ancora una volta il nostro meraviglioso

centro storico tutti assieme.

