Progetto CanSat : costruisci il tuo satellite

Un gruppo di studenti dell’Isit Bassi Burgatti di Cento partecipa dal 9 all’11 maggio alla finale nazionale del progetto “CanSat” organizzata da Infini.to – Planetario di Torino, in collaborazione con ESERO Italia e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Ad accompagnarli i docenti Lara Boselli Lara e Marcello Melloni. Il progetto prevede una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con il sostegno di numerose e qualificate organizzazioni nazionali attive nel campo dell’educazione e del settore spaziale.

CanSat è un’iniziativa che sfida gli studenti e studentesse a realizzare un minisatellite delle dimensioni di una lattina. L’obiettivo è quello di adattare tutti i principali sottosistemi presenti in un satellite, come alimentazione, sensori e un sistema di comunicazione, nel volume e nella forma di una lattina di bibite. Gli studenti avranno, inoltre, l’opportunità di lanciare i loro CanSat fino a 1 km di altitudine ed effettueranno un esperimento scientifico e/o una dimostrazione tecnologica analizzando i dati raccolti.

Il progetto mira a stimolare l’interesse per le discipline STEM e sviluppare competenze come il lavoro di squadra e la gestione di progetti ingegneristici. Nel nostro istituto è stato realizzato grazie al contributo di diversi docenti e studenti che hanno messo in campo le proprie competenze.

Gli studenti del settore tecnologico coinvolti sono: Fabbri Giovanni, Vallefuoco Giuseppe, Minelli Riccardo, Manferdini Valeria, Pratizzoli Nicolò e Amrins Rayan. Partecipano alla sfida con un prototipo interamente realizzato nei laboratori dell’Istituto in grado di rilevare diversi parametri fisici fra i quali le radiazioni di radiazioni ionizzanti, prodotte per esempio dall’interazione di un meteoroide con l’atmosfera. Durante la competizione il Team dovrà raccogliere i dati trasmessi dal minisatellite e successivamente dovrà rendicontare i risultati ottenuti.

Una giuria valuterà i lavori ricevuti: i progetti selezionati parteciperanno all’evento di lancio dei satelliti finalisti a livello nazionale, che si terrà nella primavera del 2025 in Emilia-Romagna. Il progetto vincitore dell’evento nazionale parteciperà all’evento internazionale organizzato presso la sede di ESA-ESTEC in Olanda il 17 e 18 giugno 2025, assieme ad altre rappresentanze scolastiche europee.

