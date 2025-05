Progetto Cardio-CRI: a Cento la prima video visita cardiologica grazie alla collaborazione tra AUSL, Comune di Cento e Croce Rossa

Nei giorni scorsi è stata effettuata con successo la prima video visita cardiologica “assistita” sul nostro territorio, grazie alla collaborazione tra AUSL Ferrara, Comune di Cento e Croce Rossa Italiana – Comitato di Cento-Bondeno (CRI). Un traguardo importante che segna un passo avanti concreto nell’abbattimento del cosiddetto “digital divide”, ovvero quel divario digitale che rappresenta una barriera spesso insormontabile per le fasce più fragili della popolazione, in particolare per molti anziani.



La paziente coinvolta, impossibilitata ad accedere autonomamente alla tecnologia necessaria, ha potuto comunque usufruire del servizio grazie all’intervento dei volontari della CRI, che si sono recati presso il suo domicilio muniti di tablet, effettuando il collegamento con il cardiologo ospedaliero. I volontari hanno inoltre aiutato la paziente nell’auto rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno), completando il quadro clinico necessario per la visita a distanza.



La paziente ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, definendo “meraviglioso” il nuovo servizio e ha voluto ringraziare personalmente il presidente della CRI Cento-Bondeno, Francesco Mocera.



L’Assessore alla Sanità del Comune di Cento, Mario Pedaci, ha dichiarato: “Questa iniziativa dimostra quanto sia importante investire nel terzo settore e nella sanità di prossimità. Grazie alla sinergia tra istituzioni e volontariato, siamo riusciti a trasformare una barriera tecnologica in un’opportunità di cura accessibile a tutti. L’Amministrazione Accorsi crede profondamente in un modello di sanità più vicino ai cittadini e questo progetto è una concreta attuazione delle direttive europee sul potenziamento dei servizi territoriali. Il nostro obiettivo è chiaro: nessuno deve rimanere indietro. Il Progetto Cardio-CRI rappresenta un modello replicabile e si inserisce a pieno titolo nelle politiche sanitarie orientate alla prevenzione, alla sostenibilità e all’umanizzazione delle cure”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...