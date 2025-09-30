PROGETTO TIROIDE: La prevenzione prima di tutto, ANT e Fondazione CariCento in prima linea – video sul canale YouTube

Per il secondo anno l’ambulatorio mobile di Fondazione ANT arriverà a Cento, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con due giornate di visite gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide.In parallelo sarà promosso un ciclo di tre incontri di sensibilizzazione e informazione sui temi della salute presso l’Istituto di Istruzione Superiore F.lli Taddia di Cento.

Sensibilizzare sull’importanza del prendersi cura di sé, fin dalla giovane età, è infatti uno degli obiettivi di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS che da oltre vent’anni affianca all’attività gratuita di assistenza sanitaria e domiciliare ai malati di tumore progetti di prevenzione oncologica e formazione, sempre gratuiti.

Grazie all’importante sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, nel mese di ottobre ANT sarà a Cento per due attività dedicate alla prevenzione oncologica rivolte alle scuole e alla cittadinanza tutta.

Il 21 e 22 ottobre, infatti, il dott. Andrea Giannelli, psicologo ANT, sarà nelle classi prime e seconde dell’indirizzo socio-sanitario delle Istituto di Istruzione Superiore F.lli Taddia di Cento per due incontri dal titolo “mANTeniamo la salute”: il professionista condurrà una lezione partecipativa con focus su alimentazione, fumo, alcol e attività fisica. Il 29 ottobre, poi, la dottoressa Salvatrice Lupo, specialista in Ostetricia e Ginecologia, terrà un intervento sui tumori della sfera femminile con le classi IV e V del medesimo Istituto, sempre all’indirizzo socio-sanitario.

Gli incontri sono tesi ad aumentare la conoscenza tra i più giovani sulle buone pratiche per il mantenimento della salute psicofisica, con l’obiettivo di formare cittadini più consapevoli e responsabili, pronti a impegnarsi attivamente per il proprio benessere e per quello della collettività. Durante gli incontri saranno distribuiti agli studenti due libretti informativi con un compendio delle tematiche affrontate in aula per un maggior approfondimento.

A seguire, l’attività di promozione dei corretti stili di vita prosegue con due giornate di visite gratuite offerte alla cittadinanza, sempre con in fondamentale sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

Il 27 e 28 ottobre l’Ambulatorio Mobile ANT farà tappa in Piazza della Rocca a Cento per il Progetto Tiroide: visite integrate da ecografia per la diagnosi precoce di noduli tiroidei sospetti che necessitano di ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e citologiche. Un professionista della Fondazione effettuerà un totale di 48 ecografie gratuite.

I controlli saranno effettuati su prenotazione. Le iscrizioni sono aperte al link > https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

DIDASCALIA FOTO: da destra la dirigente scolastica dell’Istituto Taddia Elena Accorsi, la presidente ANT Raffaella Pannuti, la presidente di Fondazione Cassa di Risparmio Cento Raffaella Cavicchi, Rossana Messana del Dipartimento Formazione di Fondazione ANT.

Profilo Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 155.000 persone in 12 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da équipe multidisciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 484 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 275.000 pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e a bordo dei due Ambulatori Mobili – BUS della Prevenzione. I mezzi, dotati di strumentazione diagnostica, consentono di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 100 delegazioni e 58 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2024, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (41%) al contributo del 5×1000 (16%) a lasciti e donazioni (13%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). L’indagine è stata ripetuta tra il 2020 e il 2021 basandosi sulla Teoria del cambiamento. La ricerca, realizzata sempre da Human Foundation, rileva come a ogni euro investito negli ODO-ANT corrispondano circa 5 euro di beneficio (stime effettuate su valori medi, per un periodo di assistenza di 4 mesi): secondo i vari indicatori, infatti, i benefici economici a favore di assistiti, caregiver e SSN sono di oltre 7 mila euro in media per assistito, a fronte di circa 1.500 euro di costo medio per ANT.

