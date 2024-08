Programma 440esima Fiera di Cento 2024: Un’edizione da non perdere!

Dal 4 all’8 settembre 2024, la storica Fiera di Cento ritorna con una serie di eventi imperdibili che promettono di incantare e intrattenere visitatori di ogni età. In un perfetto connubio di tradizione e innovazione, la Fiera si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti culturali più attesi della regione Emilia-Romagna.

Mercoledì 4 settembre: Un inizio scoppiettante La Fiera di Cento prende il via con una cerimonia di inaugurazione che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti. La serata proseguirà con l’energia della Psycho Muse Italian Tribute Band, un gruppo che saprà travolgere il pubblico con il suo spettacolo tributo ai leggendari Muse. Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna del rock e delle emozioni forti. Psycho muse, è in collaborazione con Associazione Valentina Odv

Giovedì 5 settembre: Risate e ritmo Il palco della Fiera accoglierà l’esilarante comico ANDREA VASUMI, direttamente dal celebre programma Zelig. Vasumi presenterà il suo spettacolo “TOGLITI LE MUTANDE CHE TI DEVO PARLARE”, un’esibizione irriverente e accattivante che farà ridere di gusto. E quando le risate si spegneranno, il DJ Set che seguirà a partire dalle 23 terrà alta l’adrenalina fino a tarda notte.

Venerdì 6 settembre: Magia e intrattenimento La magia sarà la protagonista assoluta con il famoso illusionista ANTONIO CASANOVA e il suo sorprendente One Magician Show. Un evento che lascerà il pubblico a bocca aperta con numeri spettacolari e atmosfere suggestive. E dopo l’incanto, sarà il DJ Set delle 23 a trasformare la serata in una festa indimenticabile.

Sabato 7 settembre: La magia del Carnevale Un appuntamento imperdibile per gli amanti del Carnevale di Cento: la tradizionale PRESENTAZIONE DEI BOZZETTI, dove la creatività e la fantasia prenderanno forma davanti agli occhi degli spettatori. Una serata che celebra una delle tradizioni più amate della città, seguita dal consueto DJ Set delle 23 per continuare a festeggiare.

Domenica 8 settembre: Sport e storie leggendarie La serata di chiusura della Fiera sarà dedicata allo sport e alla storia. Per la prima volta, sarà presentata l’intera squadra di Pallacanestro della BENEDETTO XIV, pronta a emozionare i tifosi per la prossima stagione in Serie A2. A seguire, l’ospite d’onore GIORGIO COMASCHI con il suo spettacolo “COMMENDATOR PARADISO”, che racconterà la straordinaria avventura di Renato Dall’Ara, storico presidente del Bologna calcio, e dello scudetto vinto nella stagione 1963/1964. Un viaggio appassionante attraverso i momenti più significativi della storia calcistica italiana. La Fiera si concluderà con un ultimo DJ Set, per salutare in grande stile questa straordinaria edizione.

