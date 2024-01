Programmare eventi a supporto del tessuto cittadino – il punto con Ascom a Cento

“Il periodo natalizio a Cento è stata una boccata d’ossigeno”, afferma in un primo bilancio Silvia Pedriali, la presidente della delegazione Ascom Confcommercio a Cento – pur risentendo di una fase congiunturale certamente complessa che non autorizza facili entusiasmi, perché ci sono da recuperare mesi difficili. Adesso vedremo se questa tendenza verrà confermata dai saldi appena partiti. Ed in questo senso è davvero prioritario creare una politica di eventi per supportare questo periodo così importante nelle econome dei negozi di vicinato”. “Ringrazio tutte le persone che scelgono di fare acquisti nei negozi di vicinato del nostro centro commerciale naturale, costituito da piazze, vie e portici nel cuore della città del Guercino. Di questo va dato merito certamente alla professionalità dei nostri operatori, che danno dimostrazione quotidiana di impegno e di iniziativa. Sentiamo la necessità soprattutto nel periodo natalizio che vengano organizzati eventi strutturati e di alto livello e prosegue: “La riapertura della Pinacoteca ha rappresentato indubbiamente un valore aggiunto in questa stagione , un valore aggiunto che deve essere però armonizzato e potenziato nella collaborazione fra Pubblico e Privato. Nell’intento condiviso di promuovere il nostro territorio, dispiace che qualche evento sia addirittura “saltato”: a tal proposito vorrei ringraziare gli esercenti del centro che hanno comunque organizzato attività di intrattenimento specie per i più piccoli. Rimane fondamentale creare una scaletta ben più corposa e strutturata di eventi dislocati a coprire soprattutto certi periodi dell’anno ed è evidente che non tutto può essere sulle spalle dei commercianti – conclude la presidente Ascom – ribadisco la piena e consueta disponibilità dei nostri operatori a collaborare a vantaggio di tutta la comunità”.

