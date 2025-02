PROMOZIONE: IL FARO GAGGIO SI IMPONE, LA CORSA AI PLAY-OFF SI INFIAMMA – FARO COOP – CENTESE 2-0

Al Romagnoli di Gaggio Montano, il Faro Coop conquista con merito i tre punti superando la Centese Calcio per 2-0. Decisive le reti di Bazzani e Satalino nella prima frazione, che hanno indirizzato una gara in cui i biancoazzurri non sono mai riusciti a trovare il giusto ritmo. I padroni di casa, con grande intensità e determinazione, hanno imbrigliato la Centese e rilanciato così le proprie ambizioni.

La battuta d’arresto accorcia ulteriormente la classifica e rende la corsa ai play-off ancora più avvincente: con il Faro Gaggio che si fa sotto, la bagarre per conquistare una delle quattro posizioni disponibili sarà accesissima fino alla fine. Ora testa bassa e lavoro: servirà carattere e determinazione per restare nella griglia delle migliori. La Centese ha tutto per reagire e tornare subito a lottare per il proprio obiettivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...