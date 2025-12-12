PROMOZIONE, SFIDA DA BRIVIDI: LA CENTESE FA VISITA ALLA CAPOLISTA

È la partita che tutti aspettavano. Domenica 14 dicembre, la Centese farà visita alla capolista per quello che, numeri alla mano, è il big match di giornata e forse dell’intero girone d’andata.

Di fronte ci sarà il Valsanterno, una squadra che fin dall’inizio del campionato detta il passo senza mai rallentare: 37 punti in 15 partite, frutto di 11 vittorie e 4 pareggi, miglior attacco con 33 gol segnati, miglior difesa con solo 8 reti subite. Un cammino impeccabile, che fa del Valsanterno l’unica formazione ancora imbattuta del torneo, con una media di 2,2 gol a gara e un organico con età media 23,8 anni.

I protagonisti? Una coppia d’attacco micidiale: Bali, capocannoniere assoluto con 13 gol, e Sona, a quota 8, per un totale di 21 reti in due.

La Centese, però, arriva all’appuntamento con fiducia e consapevolezza. La formazione biancoazzurra è reduce da 14 risultati utili consecutivi, ha mostrato nelle ultime settimane un calcio brillante, moderno e coraggioso, e si è distinta per la straordinaria capacità di valorizzare i propri giovani del vivaio.

Complice una lunga serie di infortuni che ha costretto mister Ciro Di Ruocco a ridisegnare più volte la squadra, diversi ragazzi della Juniores hanno trovato spazio e responsabilità, rispondendo con maturità sorprendente. Il classe 2008 Vogli è già andato in gol, mentre il “baby” di casa, Edoardo Fabbri (2007), sta diventando uno dei simboli di questa fase: appena compiuti 18 anni, domenica scorsa ha firmato la sua prima doppietta in categoria, confermandosi tra i prospetti più interessanti del girone.

Capitolo infortunati: arrivano segnali incoraggianti. Toffano potrebbe rientrare in distinta dopo un mese di stop, anche Rimondi si è allenato e appare vicino alla convocazione. Restano invece più lunghi i tempi di recupero per Grimandi, reduce dall’operazione alla spalla, mentre per il play Pellielo serviranno ulteriori valutazioni.

La sfida promette equilibrio e spettacolo: due squadre costruite con obiettivi differenti ma oggi entrambe protagoniste. Per la capolista è l’occasione per blindare la fuga. Per la Centese, vincere significherebbe riaprire la corsa al vertice, regalare nuova suspense al campionato e consolidare la propria posizione in zona playoff, frutto di un lavoro costante e di una crescita evidente.

Un appuntamento che profuma d’alta classifica, alla vigilia della grande festa di Natale che la società celebrerà venerdì 19 dicembre alla Pizzeria Ciro di San Matteo della Decima, ultimo abbraccio dell’anno prima della pausa e del ritorno alla lotta nel girone di ritorno.

Domenica, alle 14.30, il verdetto del campo. Il big match è servito.

