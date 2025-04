PRONTI PER IL RUSH FINALE: LA CENTESE NON MOLLA

Il campionato di Promozione si appresta a vivere un finale palpitante, con verdetti ancora tutti da scrivere e con la Centese Calcio pronta a dare tutto nelle ultime due battaglie della stagione.

Domenica 27 aprile la squadra di mister Ciro Di Ruocco sarà impegnata in trasferta sul campo del Bentivoglio, in un match che si preannuncia decisivo: non solo per i tre punti, ma per restare aggrappati con le unghie e con i denti al sogno playoff.

Un pareggio potrebbe non bastare, perché – secondo la regola dei 7 punti- sono diverse le variabili che potrebbero non colmare il gap. E quel distacco, da regolamento, renderebbe lo scontro diretto del 4 maggio al G&G Stadium, una partita utile solo per la formazione lagunare.

Serve quindi un’impresa a Bentivoglio, contro una squadra che nella gara di Coppa Italia inflisse una dura lezione ai biancoazzurri. Ma la Centese ha cuore, orgoglio e voglia di riscatto. Scenderà in campo con il coltello tra i denti, nonostante le assenze importanti degli squalificati Alberghini, Pirreca e Rimondi e gli infortunati Fabbri e Govoni.

Il gruppo, però, ha già dimostrato di saper reagire nei momenti difficili. Lo ha fatto battendo la capolista Mesola, lo ha fatto esprimendo un grande calcio anche contro avversarie dirette. Ora è tempo di dimostrare, ancora una volta, di meritare un posto tra le grandi.

E poi, se tutto andrà per il meglio, ci sarà da vivere un’ultima giornata da brividi: Centese – Comacchiese, domenica 4 maggio, in un G&G Stadium che metterà il vestito delle grandi occasioni. Il Comacchio porterà il suo pubblico, da sempre caloroso e corretto, Cento risponderà con i suoi tifosi appassionati. Sarà, comunque vada, un grande spot per il calcio dilettantistico.

Un finale incandescente anche nelle zone basse della classifica, dove sei squadre sono raccolte in appena quattro punti: segno di un campionato vibrante, combattuto, emozionante, tra i più belli degli ultimi anni.

La Centese ha fatto 30. Ora vuole fare 31. E tutto il popolo biancoazzurro è pronto a spingere la squadra verso il traguardo.

