PRONTO SOCCORSO AFFOLLATI? ARRIVANO I CAU, DIRETTAMENTE NEI TERRITORO CURE SENZA LUNGHE ATTESE E SENZA TICKET

In Emilia-Romagna quasi il 70% delle persone in attesa al Pronto Soccorso ha problemi di salute urgenti ma non gravi, i codici bianchi e verdi. Per questo abbiamo fatto nascere i CAU, i Centri di assistenza e urgenza, che forniscono cure immediate per patologie come sintomi influenzali, lesioni o dolori agli arti, medicazioni e altre prestazioni, solo per fare alcuni esempi. Senza pagare alcun ticket.Invece, per le emergenze vere e proprie, problemi di salute gravi per cui anche pochi minuti fanno la differenza, bisogna continuare a chiamare il 118. Così come si deve fare sempre per i dolori al petto.Aperti 7 giorni su 7, entro fine anno i CAU apriranno in ogni Ausl, per garantire a tutti i cittadini la cura migliore in tempi rapidi e senza lunghe attese. E farlo direttamente nei territori, evitando di intasare i Pronto Soccorso dei grandi ospedali, nei quali far confluire i casi più gravi e che verranno potenziati.

Dove sono i CAU.

A Ferrara:

Si trova nella Casa della Salute/Comunità Cittadella San Rocco – Settore 19 – ed è aperto dalle ore 8 alle ore 20.

Dal lunedì al venerdì si accede dall’ingresso in Giovecca n. 203 o da Rampari S. Rocco n. 15, il sabato e la domenica e nei festivi si accede dall’ingresso del servizio di Continuità assistenziale/Guardia medica in corso Giovecca n. 199 (ex ingresso pronto soccorso).

A Comacchio:

Si trova presso l’Ambulatorio 1 – Stanza 1085, situato al primo piano della Casa della Salute/Comunità di Comacchio (via Raimondo Felletti 2). L’ambulatorio è aperto tutti giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 20.

A Copparo:

Si trova al secondo piano della Casa di comunità “Terra e fiumi” ed è aperto dalle 8 alle 20, dal lunedì alla domenica.

Per avere maggiori informazioni sul CAU basta andare su questo link del sito di Azienda Usl dove sono presenti tutti i CAU attivati fino ad oggi nel Ferrarese.

