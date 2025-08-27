Prosegue con successo fino al 15.09 Comacchio by Night promossa da Confcommercio, nell’ambito della Comacchio Summer Experience

Da oltre un mese fa registrare crescenti consensi la gustosa rassegna gastronomica di Comacchio by Night – promossa da Confcommercio – che chiuderà i battenti a metà settembre.

In questa edizione 2025 l’intento (raggiunto) era valorizzare – grazie al supporto dell’esperto Mauro Tonello, coltivatore diretto – alcuni prodotti di grande valore nutrizionale e che danno il senso di una filiera che guarda alla tradizione miscelata ad una alta qualità dei prodotti stessi.

Tre sono le specialità gastronomiche proposte in varie (quanto appetitose) ricette in sette ristoranti: ossia il riso del Delta coltivato con un impatto ambientale in pratica uguale a zero; l’uso del pregiato grano “Senatore Cappelli” ed è proprio il caso di dire dulcis in fundo le arachidi, pienamente riscoperte dopo un attento lavoro di ricerca centrato proprio sul nostro territorio.

“Comacchio by Night promossa da Confcommercio e Fipe nell’ambito della più vasta rassegna Summer Experience rappresenta senza dubbio un momento centrale per continuità e qualità un punto fermo dell’estate sulla nostra costa – sottolinea con soddisfazione Gianfranco Vitali, presidente della locale delegazione dell’Associazione – quest’anno la scelta gastronomica era sulla carta più complessa ed invece si è rivelata un successo.

“E’ l’ennesima riprova della vitalità e delle capacità dei ristoratori della nostra Federazione dei Pubblici Esercizi (FIPE – Confcommercio) che hanno dato prova di passione e creatività indiscusse” aggiunge il direttore generale della nostra Associazione, Davide Urban.

“Nei turisti c’è la curiosità e la volontà di fare esperienze coinvolgenti che affianchino alla tradizione anche un pizzico di autentica innovazione, anche in campo gastronomico, ritornando poi a casa con un ricordo suggestivo ed unico. Una formula che intendiamo riproporre anche nel 2026 allargandola su scala ancora più vasta”, conclude Vitali.

Sette gli apprezzati ristoranti nella città del Trepponti che hanno aderito all’iniziativa gastronomica partita a luglio ed in funzione fino alla metà di settembre.

