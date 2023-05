PROSEGUE LA ‘RACCOLTA FIRME PRONTO SOCCORSO E OSPEDALE DI CENTO’

Sono già diverse migliaia le firme raccolte sulla petizione contro l’ipotesi di ridimensionamento del servizio di emergenza-urgenza presso il Pronto Soccorso di Cento. Come tutti sanno, nelle settimane scorse era partita una raccolta firme in modo unilaterale solo da alcuni partiti quando invece Orgoglio Centese aveva auspicato la nascita di un fronte ampio, assolutamente trasversale e con la collaborazione di tutte le forze politiche. Sappiamo che così non è stato per volontà di qualcuno, e dunque il nostro Gruppo consiliare ha scelto convintamente di provare ad unire le forze e le iniziative che si stavano replicando in modo sparso da parte di tutti coloro che, come noi, condividono l’idea che su temi delicati come quello della sanità e del nostro ospedale non servano divisioni.Ringraziamo tutti i cittadini, attività commerciali e le realtà territoriali che hanno abbracciato questa importante raccolta firme che non ha simboli o colori politici, ma solo la volontà di tutelare i cittadini e difendere i servizi sanitari. La raccolta prosegue senza sosta in tanti negozi, nei mercati settimanali ed attraverso le nostre decine di incaricati.Tra i prossimi appuntamenti di raccolta firme: lunedì maggio mercato a Renazzo ore 8.30/12 30; giovedì 11 maggio mercatona Cento (zona Cevolani) ore 8.30/12.20 e venerdì 12 maggio mercato a Pieve di Cento (piazza A. COSTA ZONA CREDEM) ore 8.30/12 30

