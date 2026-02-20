PROSEGUONO I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SS 468 “DI CORREGGIO”

COV presso la prefettura di Ferrara con gli Enti territoriali

Ferrara, 20 febbraio 2026

Oggi, presso il Palazzo di Governo di Ferrara, alla presenza del Vicario del Prefetto Rosanna Gamerra, si è svolto un COV (Comitato Operativo di Viabilità) nel corso del quale si è raggiunta, con gli Enti territoriali, la condivisione del piano delle cantierizzazioni lungo la SS 468 “di Correggio” per i lavori programmati al fine di consentire le manutenzioni necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza e servizio contemplando azioni di mitigazione per il minor impatto sulla fluidità del traffico.

Gli interventi trattati nel tavolo istituzionale, discussi con grande spirito di cooperazione e in piena sinergia, riguardano il secondo stralcio di un più ampio piano di riqualificazione dell’arteria, che prevede un investimento complessivo di 12 milioni di euro, interamente finanziati.

Le prime fasi dei lavori si sono concluse lo scorso 12 dicembre; le attività, per le quali si sono investiti 5 milioni di euro hanno riguardato le tratte ricomprese tra il km 80 ed il km 84,456.

I lavori pianificati invece con avvio nel breve e medio periodo, interesseranno il tratto compreso tra il km 80 e l’inizio del centro abitato di Casumaro (km 77) con una durata complessiva totale prevista di 330 giorni e saranno suddivisi in due fasi come di seguito specificato.

La prima fase sarà avviata da inizio marzo con una durata di circa 7 mesi e prevede l’interdizione al traffico della SS468 nel tratto compreso tra il km 77,000 circa ed il km 79,000. La seconda fase sarà avviata da ottobre 2026 e prevede, per una durata di circa 3 mesi, l’interdizione al traffico della SS468 nel tratto compreso tra il km 79,400 circa ed il km 80,000.

In relazione alle interdizioni necessarie, i collegamenti essenziali sono garantiti medianti deviazioni in loco sulla viabilità locale e, in particolare sulle strade provinciali 9, 13, 69, 66 e 34. Il transito sarà invece sempre consentito ai mezzi di emergenza e soccorso anche in fase di lavoro.

Anas si impegna, inoltre, a garantire un costante aggiornamento di tutte le informazioni utili alla cittadinanza in merito allo stato di avanzamento dei lavori.

