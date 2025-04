PROSEGUONO LE VISITE ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO

Il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, e l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Filippo Taddia, stanno proseguendo le visite alle aziende del territorio centese, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle realtà produttive locali e comprendere come l’Amministrazione comunale possa supportarle in modo concreto.



Tra le realtà visitate di recente figura I.N.C.I. Srl, azienda del territorio operante nel settore della carpenteria metallica, specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di strutture metalliche.



L’incontro si è svolto presso il nuovo stabilimento realizzato dall’azienda, un importante investimento che testimonia la volontà di crescita e radicamento nel territorio.



Durante la visita, il Sindaco Accorsi e l’Assessore Taddia hanno potuto conoscere da vicino le fasi del processo produttivo, visitare gli spazi del nuovo impianto e confrontarsi con i vertici aziendali su tematiche strategiche come l’innovazione, la formazione tecnica, la sostenibilità e le prospettive occupazionali.



“Le aziende come I.N.C.I. sono l’ossatura produttiva del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Edoardo Accorsi – e rappresentano un esempio virtuoso di impresa che investe sul futuro, innovando e creando lavoro. Come Amministrazione vogliamo rafforzare questo dialogo diretto, per ascoltare le esigenze degli imprenditori e lavorare insieme per uno sviluppo condiviso.”



L’Assessore Filippo Taddia ha aggiunto: “È fondamentale che le istituzioni siano vicine al tessuto imprenditoriale locale, soprattutto in una fase di cambiamenti economici e di sfide globali. Realtà come I.N.C.I. ci dimostrano che, con competenze e visione, è possibile radicarsi nel territorio e allo stesso tempo guardare lontano.”



Nei prossimi mesi, il programma di visite proseguirà, coinvolgendo altre aziende del territorio.

