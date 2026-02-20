  • Ven. Feb 20th, 2026

Proseguono le visite dell’Amministrazione alle attività economiche del territorio centese

Feb 20, 2026
Continuano le visite dell’Amministrazione comunale alle attività economiche del territorio, momenti importanti di confronto e ascolto diretto con chi, ogni giorno, contribuisce alla vitalità della città e delle sue frazioni.

L’Amministrazione ha fatto tappa a Corporeno presso l’Edicola e Tabaccheria Dall’Angela, che nel prossimo mese di aprile celebrerà i suoi 66 anni di attività. Una realtà storica che rappresenta da generazioni un punto di riferimento per i cittadini, simbolo di continuità e fiducia.

A Dodici Morelli la visita ha riguardato l’Edicola Diego Montanari, associata Ascom da lungo tempo, che proprio quest’anno festeggia 65 anni di lavoro al servizio della comunità. L’edicola continua a svolgere un ruolo significativo come presidio di informazione, relazione e socialità per la frazione.

Tappa poi a Reno Centese alla Macelleria La Sbaretta, recentemente rinnovata nei locali e da tempo punto di riferimento non solo per la frazione ma per l’intero territorio. Un’attività che dimostra come tradizione e investimento possano convivere, guardando con fiducia al futuro.

Incontrare queste realtà significa riconoscere il valore di chi, attraverso il proprio lavoro quotidiano, contribuisce a costruire identità, servizi e coesione sociale, mantenendo vive la nostra comunità con dedizione e passione.

L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a proseguire questo percorso di presenza e ascolto, sostenendo il commercio di prossimità e tutte quelle attività che rappresentano un presidio fondamentale per la qualità della vita del territorio.

