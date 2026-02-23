Protezione civile dell’Alto Ferrarese, presentato a Terre del Reno il nuovo volantino informativo e il rafforzamento della comunicazione ai cittadini

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Consiliare del Municipio di Terre del Reno, la conferenza stampa di presentazione del nuovo volantino informativo di Protezione Civile, un’iniziativa condivisa dai Comuni dell’Alto Ferrarese con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione verso i cittadini e aumentare la consapevolezza sui rischi del territorio.

All’incontro erano presenti i sindaci Roberto Lodi per Terre del Reno, Simone Saletti per Bondeno e Davide Bergamini per Vigarano Mainarda, insieme a Patrizia Alberici, assessore del Comune di Poggio Renatico. Presente anche Matteo Veronesi, presidente del Consiglio comunale di Cento con delega alla Protezione Civile.

A illustrare nel dettaglio i contenuti del volantino e le finalità dell’iniziativa è stato il comandante della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese, Stefano Ansaloni, che ha spiegato come questo strumento rappresenti un passo importante per rendere la comunicazione di Protezione Civile più chiara, capillare ed efficace.

Il volantino, che sarà distribuito casa per casa in decine di migliaia di copie, nasce dalla consapevolezza che la comunicazione non può basarsi esclusivamente sui canali digitali. L’obiettivo è raggiungere tutta la popolazione, compresi coloro che non utilizzano abitualmente social network o strumenti online. Al suo interno sono riportate informazioni semplici e immediatamente comprensibili sui principali rischi presenti sul territorio – come piene dei corsi d’acqua, eventi meteorologici intensi, nevicate o terremoti – accompagnate da indicazioni pratiche su cosa fare in caso di emergenza.

È stato chiarito come il volantino non sostituisca il Piano comunale di Protezione Civile, ma rappresenti uno strumento di primo orientamento per i cittadini, pensato per fornire alcune regole di comportamento fondamentali da ricordare e consultare anche nei momenti di maggiore difficoltà. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree di attesa, di accoglienza e di ammassamento già individuate nei Comuni dell’Alto Ferrarese, segnalate sul territorio con apposita cartellonistica e riportate all’interno del materiale informativo.

Nel corso della mattinata è stato inoltre approfondito il tema dei sistemi di comunicazione in caso di emergenza. Accanto alle allerte diffuse dall’Agenzia regionale di Protezione Civile e ai canali istituzionali dei Comuni, è stato illustrato il funzionamento dei sistemi di allerta diretta ai cittadini, che consentono di ricevere informazioni tramite SMS, notifiche su app o messaggi vocali. Un sistema che affianca e rafforza quelli già esistenti, permettendo una diffusione rapida e multilivello delle comunicazioni in situazioni di criticità.

È stato sottolineato come la comunicazione rappresenti una responsabilità diretta dei sindaci e come sia fondamentale lavorare sulla prevenzione anche in territori che, non vivendo emergenze frequenti, rischiano di abbassare la percezione del pericolo. Proprio per questo il volantino e il potenziamento dei canali informativi rientrano in un percorso più ampio che prevede, nei prossimi mesi, l’organizzazione di incontri pubblici nei singoli Comuni, momenti formativi nelle scuole e il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

Durante la conferenza è emersa l’importanza di spiegare in modo chiaro le differenze tra i vari scenari di rischio, affinché cittadini, operatori scolastici ed educatori sappiano come comportarsi correttamente a seconda delle situazioni. Il coinvolgimento delle associazioni del territorio è stato indicato come un elemento chiave per diffondere le informazioni e superare le difficoltà legate al divario digitale, rendendo l’intera comunità parte attiva del sistema di Protezione Civile.

L’iniziativa conferma la volontà dei Comuni dell’Alto Ferrarese di lavorare in modo coordinato, rafforzando la cultura della prevenzione e migliorando la sicurezza del territorio attraverso una comunicazione chiara, accessibile e condivisa.

