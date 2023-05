PUNTO NASCITA DI CENTO, BASSO: “VIGILIAMO PERCHÉ LA SOSPENSIONE NON SIA ANTICAMERA DELLA CHIUSURA”

Attenzione!!! Queste sospensioni possono spesso trasformarsi nell’anticamera della chiusura. Lo sa bene la comunità di Mirandola, dove la “sospensione” si sta protraendo dalla fine del 2022 e alcune attrezzature sono state portate via dalla struttura.

Tutti ci auguriamo che possa davvero essere rispettata la data del 30 settembre. Tuttavia i precedenti sono negativi e la conclusione dello stato di emergenza legato al sisma, con la deroga che ha consentito sinora, è fissata appena a un trimestre dopo.

Non è possibile con questi presupposti attendere tranquilli e fiduciosi la fine dell’estate. Non possiamo abbassare la guardia.

La mia disponibilità a fare quanto possibile in Europa è totale, ma devo segnalare con rammarico che il presidente Bonaccini non ha mai accolto l’invito a un incontro costruttivo.

Così Alessandra Basso, europarlamentare Lega-ID, sull’annunciata sospensione dell’attività del punto nascita di Cento dal 1° giugno

—

Alessandra BassoMembro del Parlamento EuropeoGruppo Identità e Democrazia – Italia

Mi piace: Mi piace Caricamento...