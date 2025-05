PUNTO POSTA: ‘NeverEnding Story’

Qualche giorno fa vi avevamo dato conto dell’ordinanza per limitazione del traffico nell’area del cantiere del cosiddetto Punto Posta per permettere il montaggio della gru, montaggio che doveva avvenire lo scorso 20 maggio,

Ora si apprende invece che la stessa ditta appaltatrice ha chiesto una proroga del cantiere data l’estensione dello stesso, fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Potremmo dire che per il punto posta non c’è pace, dapprima l’interruzione del cantiere causa l’incidente occorso ad un operaio, poi le proteste con raccolta firme per la costruzione dello stesso, ora lo slittamento del “fine lavori”.

