Quaderno di Campagna, una serie d’incontri

Obbligatorio in forma telematica a partire dal 2026

Martedì 18 marzo alle ore 17, secondo appuntamento a Sant’Agostino dopo quello di giovedì scorso a Ostellato; terzo appuntamento a Copparo giovedì 20 marzo alle 20,00; il quarto invece a Codigoro mercoledì 26 marzo alle ore 20

“Siamo di fronte ad un processo graduale e ad itinere, che dovrà condurre alla compilazione obbligatoria del Quaderno di Campagna in formato digitale ed elettronico dal primo gennaio dell’anno prossimo, una raccolta d’informazioni che già avviene a livello cartaceo”.

Preparare gli agricoltori a meglio affrontare fin da ora e in regime transitorio quella scadenza, senza impattare all’improvviso nei meandri normativi recepiti da un apposito Regolamento dell’Ue, è la mission specifica che Confagricoltura Ferrara – attraverso il Servizio Tecnico-Economico – ha inteso promuovere in questo periodo, programmando una serie di appuntamenti territoriali.

Il secondo passaggio dopo quello a Ostellato del 13 marzo scorso avverrà martedì 18 marzo, alle ore 17, presso la Sala Bonzagni (Biblioteca comunale) in via Statale 191 a Sant’Agostino, nel territorio comunale di Terre del Reno. Poi gli appuntamenti, saranno a Copparo, giovedì 20 marzo alle 20,00 presso la sede della delegazione, in Via Bertoni 19 e a Codigoro il 26 marzo alle ore 20, presso la sala Civica Riode Finessi in piazza Matteotti n.55.

Il Quaderno di campagna dell’agricoltore raccoglie tutte le informazioni sui trattamenti antiparassitari e sulle concimazioni, fornendo anche un supporto informativo finalizzato a certificare l’operato dell’imprenditore in merito al rispetto di alcuni parametri ambientali collegati all’ottenimento degli aiuti comunitari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...