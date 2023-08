QUASI 500 ABBONAMENTI PER LA SELLA CENTO

Prosegue sempre con lo stesso entusiasmo la campagna abbonamenti DNA Benedetto per la stagione 2023/24: dopo le due giornate di vendita libera di giovedì 3 e venerdì 4 agosto, infatti, sono quasi 500 gli abbonamenti già prenotati dagli appassionati biancorossi: un numero che certifica la passione del nostro territorio per la Benedetto XIV, specialmente a fronte del fatto che tale numero è stato raggiunto in sole 5 giornate di vendita.

Terminati, per il momento, gli appuntamenti con la biglietteria in presenza, resta comunque possibile acquistare il proprio abbonamento: aprirà infatti a breve la vendita online su TicketSms, che si conferma anche per questa stagione come partner ufficiale di biglietteria della Benedetto XIV.

Acquistando l’abbonamento su TicketSms, oltre a scegliere in totale autonomia e comodità il posto che si preferisce, sarà anche possibile dilazionare il pagamento in tre rate.

Per restare aggiornati sull’apertura della vendita online, sugli orari della biglietteria e su tutto quello che riguarda la campagna abbonamenti, seguite i nostri canali social e visitate il nostro sito!

Mi piace: Mi piace Caricamento...