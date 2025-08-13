QUATTRO CUP – LA PRIMA USCITA UFFICIALE DELLA CENTESE CALCIO! 

L’estate biancoazzurra si accende! Domani, mercoledì 13 agosto, al Campo Comunale di Bentivoglio la Centese Calcio farà il suo esordio stagionale nel Torneo “Quattro Cup”.

Alle 19:15 i ragazzi di mister Ciro Di Ruocco affronteranno il Sant’Agostino, avversario di Eccellenza e con già diverse uscite nelle gambe.

UNA SETTIMANA INTENSA E… MOTORI CALDI

Dopo l’inizio della preparazione lunedì 4 agosto, la Centese ha affrontato una settimana di lavoro intenso, con sedute congiunte Prima Squadra – Juniores Élite U19, a conferma di un progetto giovani reale e radicato.

Quella di domani sara’ un’occasione per capire le prime sintonie di squadra e inserire gradualmente i nuovi arrivi.

Qualche defezione giustificata in settimana, mentre Kourouma e Pellielo saranno a disposizione solo per l’inizio del campionato.

Nell’ altra semifinale, sara’ possibile vedere all’opera i padroni di casa del Bentivoglio, a detta degli addetti ai lavori la strafavorita per la vittoria finale del campionato di promozione.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Mercoledi 13 agosto:

Ore 19:15 – Sant’Agostino vs Centese

Ore 21.00 – Osteria Grande vs Bentivoglio

Martedi’ 19 agosto: Finalina e Finalissima

CENTESE, UNA PIAZZA UNICA

Parallelamente prosegue con grande entusiasmo la campagna abbonamenti, con un obiettivo ambizioso: 250 tessere. Un traguardo raro per la Promozione, ma alla portata di una piazza calda e passionale come Cento.

TIFO E PRIMA DI CAMPIONATO

Nei giorni scorsi si sono visti al G&G stadium anche i Boys, pronti a colorare e sostenere i biancoazzurri per tutta la stagione. Il conto alla rovescia è già iniziato: domenica 31 agosto, alle 17:30 al Bulgarelli, la Centese ospiterà lo Sparta Castel Bolognese per la prima giornata di campionato.

Appuntamento a domani sera per respirare di nuovo aria di calcio e vedere i primi lampi della nuova Centese. Forza biancoazzurri!

Mi piace: Mi piace Caricamento...