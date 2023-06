Raccolta firme per proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

di Marco Cevolani

A partire dal 22 giugno 2023 – presso l’URP, via Venticinque Aprile n.1/A sarà aperta la raccolta firme riguarda una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare ‘Modifiche agli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla Legge costituzionale 25 maggio 1970, n. 352’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13/05/2023.

A partire da giovedì 22 giugno (la raccolta ufficialmente inizia mercoledì 21 giugno ma l’ufficio di Cento è aperto il lunedi, martedi, giovedi, venerdi, ndr), in collaborazione con l’Ufficio Elettorale, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP in via Venticinque Aprile n.1/A, si effettuerà la raccolta firme nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

