RAVE PARTY AD ARGELATO: 900 persone identificate e denunciate

Sono novecento i giovani che sono stati identificati e che verranno denunciati per invasione di terreni e di edifici e per disturbo delle persone per avere partecipato al maxi rave abusivo organizzato all’ex zuccherificio di Argelato. L’evento, organizzato tramite un tam tan sui social, si è svolto da sabato sera a ieri pomeriggio, sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, polizia locale. Una ragazza di 20 anni, di origine brasiliana, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. A segnalare il rave illegale sono stati anche i sindaci di Castello d’Argile e Argelato.

foto dal diario di Alessandro Erriquez sindaco di Castello d’Argile

