RAVENNA: Da Cento a Lido di Savio il ‘Macio’ Cremonini torna vincere la Village Cup

È tornato l’imperatore di Lido di Savio
Massimo Macio Cremonini torna vincere la Village Cup di Lido di Savio
Il coach allenava la squadra dell hotel Tokio e l’ha trascinata alla vittoria del trofeo, battendo ai quarti di finale la squadra del hotel delle rose in semifinale l hotel Classic e in finale l hotel sorriso, riportando cosi la coppa in hotel che mancava da tempo in hotel.
Ancora una volta é stata determinante la carica e la grinta di Macio.
Da Cento a Lido di Savio il 'Macio' Cremonini torna vincere la Village Cup
