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Cronaca

REFERENDUM: A Cento campagna referendaria chiusa in armonia con un brindisi superpartes

DiGiuliano Monari

Mar 21, 2026
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C’è chi dice no, o si! beh, questo lo scopriremo soltanto lunedì 23 pomeriggio allo scrutinio dei voti. Intanto a Cento si è chiusa la campagna referendaria all’insegna dell’armonia. Chi dice che la politica è divisiva, dunque, non vive a Cento. La prova che, anche avendo opinioni diametralmente opposte, si possa comunque vivere serenamente e nel dialogo, è nella foto qui sotto: tutti uniti, amministratori, esponenti dell’opposizione e semplici militanti, insieme attorno ad un aperitivo. Un bella lezione di civiltà. Davvero. Un segale che fa ben sperare. La filosofia politica insegna a riflettere su come la società dovrebbe essere, bilanciando libertà, uguaglianza e bene comune. Un messaggio a tutti i politici, di qualunque schieramento: venite a Cento, dove la politica unisce. Buon voto a tutti e … vinca la volontà di perseguire, sempre, il meglio per tutti.

Giuliano Monari

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