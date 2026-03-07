  • Sab. Mar 7th, 2026

REFERENDUM: Forza Italia Cento ha costituito il Comitato per il ‘SI’

Prima iniziativa pubblica del neonato Comitato Cittadini per il ‘SI’ creato da Forza Italia Cento nella serata di venerdì 6 marzo in centro a Cento in un noto locale di via del Guercino. Una serata dedicata alla promozione dell’informazione riguardo il complesso referendum, proponendo partecipazione e confronto pubblico sui contenuti della riforma sottoposta a quesito referendario. Ospite della serata centese il deputato Davide Bergamini, sindaco di Vigarano Mainarda ed esponente di Forza Italia dal 20 gennaio di quest’anno.

