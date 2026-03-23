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REFERENDUM GIUSTIZIA, FORZA ITALIA FERRARA ESPRIME RAMMARICO PER IL RISULTATO NAZIONALE MA GRATIFICAZIONE PER IL BUON RISULTATO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 23, 2026
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Forza Italia Ferrara esprime rammarico e dispiacere per l’occasione mancata a livello nazionale di riformare e rendere più efficiente il sistema giudiziario italiano, un passaggio atteso da anni e fondamentale per il futuro del Paese. Allo stesso tempo, desideriamo sottolineare con soddisfazione il risultato ottenuto nella nostra provincia, che, pur in un contesto regionale complesso per il centrodestra, ha saputo distinguersi raggiungendo un traguardo significativo. Questo esito dimostra come il lavoro capillare svolto da Forza Italia Ferrara su tutto il territorio provinciale, insieme al comitato per il Sì, sia stato efficace. La maggioranza degli elettori ha compreso l’importanza di una riforma necessaria per una giustizia più equa, moderna ed efficiente. Per questo motivo, rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che, insieme a noi, hanno sostenuto e condiviso questa battaglia di civiltà. Un ringraziamento particolare va anche ai militanti, ai dirigenti e agli amministratori di Forza Italia per l’impegno, la dedizione e il lavoro costante profuso in tutta la provincia. Dichiarazione del deputato di Forza Italia Davide Bergamini, del Vice Segretario Regionale Matteo Fornasini e del Segretario Provinciale Fabrizio Toselli.

FONTE COMUNICATO STAMPA

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