  • Mer. Feb 18th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

Referendum Giustizia: nasce a Cento il comitato “CENTESI PER IL SÌ”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Feb 18, 2026
Post letto da: 221

In vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, un gruppo eterogeneo di professionisti, lavoratori e rappresentanti della società civile ha ufficialmente costituito il comitato “CENTESI PER IL SÌ”. L’iniziativa nasce per promuovere una riforma che il comitato considera un traguardo irrinunciabile di civiltà giuridica.

Crediamo in una giustizia chiara e imparziale”, dichiarano i promotori. “Il referendum propone di separare le carriere tra chi accusa e chi giudica, come già avviene in molti Paesi europei tra cui Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi. Dire SÌ significa dare piena attuazione all’articolo 111 della Costituzione, che fonda il Giusto Processo sulla parità delle parti e sulla terzietà del giudice”.

Secondo il comitato, giudicare e accusare sono funzioni strutturalmente diverse. La distinzione delle carriere è lo strumento necessario affinché l’imparzialità del giudice non sia solo un’enunciazione astratta, ma una realtà concreta che ricostruisca la fiducia dei cittadini nel sistema. Trattandosi di un referendum costituzionale, non è previsto il quorum: l’esito sarà deciso solo da chi si recherà alle urne. Per questo, il comitato avvierà una capillare campagna di informazione.

Non è una battaglia politica, ma una scelta per una giustizia più credibile e imparziale. Invitiamo tutti i centesi a unirsi a noi”, concludono i fondatori (nella foto: Lidia Balboni, Alessandro Pirani, Emanuela Balboni, Gianni Rivaroli, Stefano Venturi, Erika Branchini, Valeria Balboni, Simona Salustro, Angelo Calzolari, Elisa Orlandi) per info: centesiperilsi@gmail.com

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
AL VIA IL 16° CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 898 ALLIEVI MARESCIALLI
Feb 18, 2026 Comando Carabinieri
Cronaca
Ferrara. Tenta di fare rientro nell’abitazione da cui era stato allontanato d’urgenza: 48enne arrestato dai Carabinieri.
Feb 18, 2026 Comando Carabinieri
Cronaca
CENTO: Scossa nella Lega centese, LUCA CARDI E MELLONI LASCIANO LA LEGA E SEGUONO VANNACCI IN FUTURO NAZIONALE.
Feb 18, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
video
Cronaca