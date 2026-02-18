Referendum Giustizia: nasce a Cento il comitato “CENTESI PER IL SÌ”

In vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, un gruppo eterogeneo di professionisti, lavoratori e rappresentanti della società civile ha ufficialmente costituito il comitato “CENTESI PER IL SÌ”. L’iniziativa nasce per promuovere una riforma che il comitato considera un traguardo irrinunciabile di civiltà giuridica.

“Crediamo in una giustizia chiara e imparziale”, dichiarano i promotori. “Il referendum propone di separare le carriere tra chi accusa e chi giudica, come già avviene in molti Paesi europei tra cui Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi. Dire SÌ significa dare piena attuazione all’articolo 111 della Costituzione, che fonda il Giusto Processo sulla parità delle parti e sulla terzietà del giudice”.

Secondo il comitato, giudicare e accusare sono funzioni strutturalmente diverse. La distinzione delle carriere è lo strumento necessario affinché l’imparzialità del giudice non sia solo un’enunciazione astratta, ma una realtà concreta che ricostruisca la fiducia dei cittadini nel sistema. Trattandosi di un referendum costituzionale, non è previsto il quorum: l’esito sarà deciso solo da chi si recherà alle urne. Per questo, il comitato avvierà una capillare campagna di informazione.

“Non è una battaglia politica, ma una scelta per una giustizia più credibile e imparziale. Invitiamo tutti i centesi a unirsi a noi”, concludono i fondatori (nella foto: Lidia Balboni, Alessandro Pirani, Emanuela Balboni, Gianni Rivaroli, Stefano Venturi, Erika Branchini, Valeria Balboni, Simona Salustro, Angelo Calzolari, Elisa Orlandi) per info: centesiperilsi@gmail.com

