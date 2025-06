REFERENDUM, LEGA: “ENNESIMA BATOSTA PER LA SINISTRA.”

A Cento la Lega esprime piena soddisfazione per l’esito dei referendum dell’8 e 9 giugno, in particolare quello sulla cittadinanza breve, che ha riscosso il minor consenso tra i centesi.

“Il tranello del Partito Democratico – dice il segretario della Lega, Luca Cardi – non ha funzionato: prima hanno approvato il Jobs Act, poi hanno cercato di usare il referendum come scusa per regalare la cittadinanza a due milioni e mezzo di stranieri. Ancora una volta, hanno cercato di imporre la loro agenda, slegata dai bisogni reali della gente. Ma, ovviamente, hanno fallito. I numeri parlano da soli: a Cento, su quasi 27mila aventi diritto al voto, appena 4500 si sono espressi a favore della ‘cittadinanza facile’. Tradotto in percentuale, significa che l’83% dei centesi ha preferito astenersi o dire no, ignorando le indicazioni del sindaco Accorsi e della sua maggioranza, che spingevano per il “si” su tutti i quesiti. Il messaggio è chiaro: la sinistra deve smettere di inseguire utopie e tornare con i piedi per terra. Le priorità sono altre: sostenere le famiglie e i lavoratori italiani, non sperperare risorse in progetti inutili come il dormitorio, e soprattutto non aprire le porte a chi cerca solo di sfruttare il nostro welfare.”

In foto: il segretario cittadino della Lega Luca Cardi e il vicesegretario federale della Lega, il Gen. Roberto Vannacci.

