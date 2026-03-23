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Cronaca

REFERENDUM, RUVOLO (Confimprenditori) A MELONI: “QUASI IL 60% DEGLI ITALIANI HA SCELTO ANDARE A VOTARE” 

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 23, 2026
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Ruvolo: “VITTORIA DEL NO SEGNALE CHIARISSIMO DI CUI MELONI, TAJANI E SALVINI DOVREBBERO PRENDER ATTO”
Di seguito, la dichiarazione del Presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. 
“Innanzitutto, ciò che balza immediatamente agli occhi è l’altissima percentuale di italiani che ha deciso di andare a votare, quasi il 60 per cento, come se si trattasse di una votazione politica. A nulla, quindi, sono valsi gli sforzi della premier Meloni di non voler politicizzare questo voto. Gli italiani, quando sanno di poter contare, vanno volentieri alle urne. E questo dovrebbe aprire una riflessione più generale sulla necessità e l’urgenza di ridare al popolo la facoltà di scegliere da chi farsi rappresentare e non dover accettare passivamente i desiderata delle segreterie dei partiti.La via maestra è la riforma elettorale con la reintroduzione delle preferenze e del proporzionale, come avviene per le elezioni  europeeLa vittoria del NO al referendum è stato quindi un chiaro segnale al governo, di cui Meloni, Tajani e Salvini dovrebbero prendere atto. La Meloni ha dato prova di non convincere più la Nazione. Quando alle parole non seguono i fatti, si perde in credibilità. E questo è sotto gli occhi di tutti”.

FONTE COMUNICATO STAMPA

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