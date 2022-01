+++RENAZZO: A fuoco una palazzina, nessun ferito, evacuate alcune famiglie

E’ scoppiato attorno alle 18 di questo pomeriggio l’incendio che ha dato molto da fare ai vigili del fuoco del Distaccamento di Cento e Bondeno in via Guicciardini vicino al centro della frazione. Un grosso incendio è scoppiato attorno alle 18 di questo pomeriggio nella frazione di Renazzo in via Guicciardini, nel quartiere Meteorite. Immediatamente si sono portati sul luogo dell’incendio le squadre di vigili del fuoco di Cento e Bondeno con ben 7 mezzi. Sul posto anche le ambulanze del 118, i carabinieri, gli agenti della polizia Locale e i volontari della Protezione civile. Un imponente cordone di sicurezza è stato immediatamente allestito in m odo da isolare l’area e consentire ai soccorsi di lavorare in piena sicurezza. Sul posto anche il sindaco di Cento Edoardo Accorsi che si è accertato dell’incolumità delle persone che abitavano nelle abitazioni interessate dall’incendio. A quanto si è potuto apprendere sono sei i nuclei familiari che sono stati evacuati per precauzione e per i quali l’amministrazione comunale si è attivata per trovare una sistemazione per la notte. Sembra comunque che, nonostante l’imponente incendio, non ci siano persone coinvolte. Un lavoro lungo e difficoltoso quello delle squadre di pompieri impegnati per molte ore per domare le fiamme e scongiurare che l’incendio potesse attecchire nelle vicine abitazioni. Sulle cause del vasto incendio indagano i vigili del fuoco.

Così il sindaco Accorsi: “Si è verificato un Incendio di vaste proporzioni a Renazzo, all’altezza di via Guicciardini. Tutti gli abitanti delle case coinvolte sono stati evacuati e stanno bene. Siamo impegnati, insieme a vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale, nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e di sostegno alla popolazione. Sul posto sono presenti anche due ambulanze, pronte ad intervenire in caso di necessità.”

Notizia in aggiornamento

