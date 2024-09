Un uomo è finito al S.Anna di Cona in codice di media gravità a causa di una caduta accidentale durante un lavoretto ad una finestra di casa. Sul posto il 118 con ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco ed elisoccorso che è rientrato a vuoto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale. Per l’uomo, che non è in pericolo di vita, contusioni e fratture varie.

