RENAZZO: Domenica 5 ottobre apre la personale di Marzia Melloni

Domenica 5 ottobre dalle ore 17:00 nel centro polifunzionale di via Renazzo n 40 (ex scuole elementari) con il patrocinio di Proloco Renazzo APS si terrà la presentazione del libro “Il soffio” di Marzia Melloni; una raccolta di poesie illustrate. A seguire la presentazione della mostra personale dove ci saranno acquerelli, oli, caricature con le matite colorate.

A presentate l’evento Viviana Rattin bibliotecaria.

Marzia Melloni nata a Cento nel 1971 e residente a Renazzo, ha sempre amato l’arte in ogni sua sfumatura.

Dipinge da autodidatta. Per una decina di anni aveva abbandonato per provare nuove avventure come il cucito creativo per poi tornare dall’anno scorso alla pittura, più precisamente all’acquerello. Il cavallo di battaglia sono i visi di bambini e bambine dagli occhi grandi e il collo lungo.

Un ringraziamento alla UISP, a Roberta Paganini presidente Proloco Renazzo e a Viviana Rattin.

La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche dalle ore 16.00 alle 18.00 dal 11 ottobre al 2 novembre.

