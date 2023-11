RENAZZO: Dov’è finito il rispetto per i defunti?

Purtroppo della Cento curata immaginata dalla amministrazione Accorsi non è rimasto nulla, almeno a Renazzo. Parecchi sono stati infatti i disagi registrati oggi presso il Cimitero di Renazzo, a causa della prolungata permanenza della tensostruttura che ha ospitato il Renazzenfest, terminato domenica scorsa. In giornate come quelle delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, la mancata disponibilità del parcheggio del cimitero sta causando numerosi disservizi e polemiche nella cittadinanza che si trova a disposizione un solo parcheggio di dimensioni ridotte nelle vicinanze del cimitero. Comprendiamo le difficoltà nel disinstallare la tensostruttura in un periodo festivo da parte dei volontari renazzesi, che da tanti anni organizzano una bella festa che merita di essere sostenuta. Tuttavia non è giustificabile come l’amministrazione comunale non si sia posta il problema, concedendo l’uso del parcheggio fino a domenica 4 novembre senza provvedere ad agevolare attraverso la soluzione della problematica attraverso CMV servizi – avendo l’evento il patrocinio oneroso da parte del Comune di Cento.

