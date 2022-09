🚩RENAZZO: Inaugurata la nuova Primaria📺 IL VIDEO

Alla presenza del Ministro per l’Istruzione e la ricerca Prof. Patrizio Bianchi, si è tenuta l’inaugurazione della nuova Scuola primaria di Renazzo. Il Sindaco Accorsi “Un’opera che giunge a compimento nei tempi stabili e che accoglierà le bambine e i bambini a partire dal 15 settembre, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le parti coinvolte.

Domenica 11 settembre è stata dunque inaugurata la nuova Scuola Primaria di Renazzo, che sorge accanto alle scuole medie già esistenti. Un’opera che trova compimento nelle tempistiche stabilite e che accoglierà fino a 335 alunni della scuola elementare afferente all’IC 3 “Ferruccio Lamborghini” per l’inizio dell’anno scolastico.

“L’impegno e il lavoro che ha portato all’inaugurazione della scuola è stato importante – ha detto il sindaco Accorsi -; i lavori hanno visto coinvolti i tecnici comunali, il dirigente scolastico Paolo Valentini e i suoi uffici impegnati nel trascolo che si sta effettuando in questi giorni, e certamente tutti i professionisti, le società e aziende che si sono occupate materialmente della costruzione della scuola. Il momento nel quale abbiamo portato a termine il lavoro è complesso, a causa del caro materiali e certamente, per le inevitabili complessità che un cantiere grande come questo può avere.” commenta il Sindaco Accorsi che prosegue: E’ una bella emozione inaugurare questa nuova scuola, attesa da tutta la comunità di Renazzo. Un vero e proprio momento di festa per la città e per Renazzo, la comunità scolastica tutta, docenti e personale amministrativo, ma soprattutto per le famiglie, per le bambine e i bambini che avranno finalmente uno spazio nuovo, bello e sicuro da vivere tutti i giorni.”

Sulla cerimonia, il Sindaco precisa “Vogliamo celebrare l’apertura della nuova scuola insieme alla cittadinanza che è stata invitata a partecipare alla cerimonia d’inaugurazione, nella quale è stato nostro gradito ospite il Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, che ringrazio per la disponibilità, insieme al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Dopo il taglio del nastro la visita all’interno dell’edificio, composto da 15 aule, un’aula magna, una locale mensa e una palestra che sarà utilizzabile anche dalle associazioni sportive del territorio.”

