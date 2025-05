E’ stato necessario l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cento per domare l’incendio divampato in mattinata in un casolare in via Pasquino a Renazzo. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagni a di Cento. Le fiamme sono state domate in breve tempo e fortunatamente, considerato lo stato di abbandono dell’immobile, non si registrano danni a persone. Sulle cause dell’incendio indagano i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

