Renazzo. Non si ferma all’alt e fugge ai 200 all’ora per 7 chilometri: 28enne fermato e arrestato.

Lo scorso 1° marzo, alle ore 23.00 circa, i Carabinieri della Stazione di Renazzo, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio e in particolare della circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad un’auto che percorreva via Maestrola in località XII Morelli del Comune di Cento. Il veicolo, incurante di ciò, ha deciso di non arrestare la marcia, lanciandosi a folle velocità lungo via Maestra Grande e via Pilastro. I militari, pertanto, si sono messi immediatamente all’inseguimento dell’auto in fuga che, senza la benché minima prudenza, ha sorpassato e attraversato gli incroci, arrivando persino a sfiorare i 200 km/h, ignorando oltretutto i segnali luminosi e sonori attivi sull’autoradio della Radiomobile di Cento, nel frattempo giunta in supporto. Dopo ben 7 chilometri di inseguimento, grazie ad un’azione corale dei due equipaggi, la folle corsa è stata bloccata senza conseguenze per alcuno.

Il conducente, identificato in un 28enne, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e al termine delle formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

All’interno della vettura è stata inoltre rinvenuta una piccola quantità di hashish che è stata sequestrata e per la quale il giovane è stato segnalato alla Prefettura estense quale assuntore.

Nel pomeriggio odierno il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e, a seguito del patteggiamento, ha condannato l’imputato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa.

