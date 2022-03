RENAZZO: Scontro auto-scooter, ferito il centauro

E’ stato trasportato all’ospedale di Cento in codice di media gravità il centauro, un uomo del ’73, che oggi, attorno alle 12, si è scontrato con una autovettura in via Alberelli. a Renazzo, quasi di fronte al distributore IP. Nello scontro che ha visto coinvolti i due veicoli, ad avere la peggio è stato proprio il conducente della moto che, dopo l’impatto con la vettura, è rovinato a terra restando ferito. Immediatamente soccorso da un equipaggio del 118 è stato trasportato al pronto soccorso del SS.ma Annunziata del capoluogo e non è in pericolo di vita. Sul posto si sono portate due pattuglie della polizia locale di Cento per i rilievi dei legge e per regolare il traffico, particolarmente caotico a quell’ora. Sulle cause del sinistro saranno appunto i rilievi della polizia locale a fare chiarezza e attribuire le rispettive responsabilità.

