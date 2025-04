RENAZZO, SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ RIVOLTA AI BAMBINI IN VIA LUNGA

Di Marco Cevolani

E’ stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio del comune di Cento un’ordinanza che “sospende l’attività rivolta ai bambini di età 0 -3 anni presente nella abitazione di via Lunga n. 38, a Cento, fraz. Renazzo, in quanto si configura come una attività educativa 0-3 anni non autorizzata, svolta in locali che presentano situazioni di pericolo per i bambini ed in assenza di educatori in possesso del titolo di legge”

Nell’ordinanza infatti si legge che il sopralluogo congiunto tra la Polizia Locale e i Servizi Scolastici educativi del Comune di Cento dello scorso 23 aprile ha rilevato che “all’interno della sopracitata abitazione di via Lunga n. 38, a Cento, fraz. Renazzo al momento del sopralluogo erano presenti 9 minori in età 0-3 anni, sorvegliati da tre donne e l’organizzazione degli spazi richiamava l’organizzazione di un servizio 0-3 anni a domicilio giusta, a mero titolo esemplificativo, la reperite schede identificative di alcuni bambini, bozze di domande di iscrizione al servizio, materiali con il logo di un servizio denominato “Piccoli Passi Nido Famiglia” tra cui comunicazione periodo feriale estivo, attaccapanni con il nome e la foto del bambino per vestiti, per asciugamani, lavagna con nominativi del bambini “part-time” e “full-time”, menù 1 settimana, calendario scolastico con riportate festività e sospensione delle attività nonché promozioni dei servizio sui social media”

