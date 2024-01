RENO CENTESE: 40anni della Polisportiva Tennis Tavolo Reno Centese

A Reno Centese, piccola frazione del Comune di Cento, da ormai quarant’anni, esiste la Polisportiva Tennis Tavolo Reno Centese che rappresenta una importante risorsa per il territorio, dato che, per quanto riguarda questo sport – che comunemente è chiamato “ping pong”, è la seconda realtà in tutta la provincia dopo Ferrara, vantando inoltre il titolo di Campione Regionale nel doppio di quinta categoria.



L’intero gruppo che conta al momento 25 iscritti si allena su 9 tavoli da gioco il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20 sotto la supervisione di due tecnici della Federazione Italiana Tennistavolo, presso la palestra della scuola elementare di Reno Centese.

A dicembre è terminato con buonissimi risultati il girone d’andata del campionato regionale a squadre dove la Polisportiva partecipa in tre diverse categorie.

Gli atleti impegnati nelle gare sono per la D1 Mirko Cavallini, Davide Naldi e Gianfranco Diaco che attualmente occupano il secondo posto nella classifica generale; per la D2 Mario Simonati, Giuseppe Di Dio e i fratelli Diego e Matteo Bellinelli sono a pari punti al primo posto con Rimini; per la D3 la squadra è composta da Sergio Giuliani, Andrea Passerini, Sergio Aleotti, Claudio Faccini e Andrea Fogli, attualmente al secondo posto in classifica.

“Il 20 gennaio inizierà il girone di ritorno e siamo certi – afferma il referente del settore Gianfranco Diaco – che continueremo a divertirci e prenderci soddisfazioni come già fatto nella prima parte di campionato. Vi aspettiamo in palestra, previo preavviso, per provare il nostro sport oppure semplicemente per sostenerci durante le gare giocate in casa. Il ping – pong è uno sport praticabile a tutte le etá, e se siete curiosi potrete trovare video e informazioni sulla nostra pagina facebook “Tennistavolo Pol. Reno Centese” oppure contattando il numero 3332998944.”

